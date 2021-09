WHO: Z višjimi trošarinami na alkohol bi v Evropi letno preprečili 5000 rakavih obolenj

Koebenhavn, 20. septembra - Rezultati nove študije Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so pokazali, da bi v Evropi s podvojitvijo trošarin na alkohol lahko letno preprečili okoli 5000 primerov smrti in skoraj 11.000 primerom rakavih obolenj, ki so povezana z alkoholom. Z alkoholom je namreč povezanih kar sedem različnih vrst rakavih obolenj, opozarjajo v WHO.