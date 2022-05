WHO opozarja na večje oglaševanje alkohola mladim na spletu

Ženeva, 10. maja - Proizvajalci alkohola s spletnim oglaševanjem vse bolj ciljajo na mlade in nezmerne pivce, so danes v Ženevi sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Takšne oglaševalske kampanje se ne ustavijo na državnih mejah, WHO pa je vlade pozvala, naj si skupaj prizadevajo za omejitev oglaševanja alkohola na spletu.