Slovenija v Varnostnem svetu ZN izpostavila diplomacijo kot edino rešitev krize na Bližnjem vzhodu

New York, 18. aprila - Diplomacija je edina pot naprej, je na današnjem zasedanju Varnostnega sveta ZN o položaju na Bližnjem vzhodu povedala generalna sekretarka ministrstva za evropske in zunanje zadeve Renata Cvelbar Bek in pozvala k polnemu izpolnjevanju resolucij Varnostnega sveta ter takojšnji prekinitvi sovražnosti in izpustitvi talcev v Gazi.