Poročilo: Zaradi akutne lakote po svetu trpi okrog 282 milijonov ljudi

Pariz, 24. aprila - Globalna prehranska varnost se je lani poslabšala. Zaradi akutne lakote po vsem svetu trpi približno 282 milijonov ljudi, navaja danes objavljeno skupno poročilo več agencij ZN in drugih organizacij. Stanje so znatno poslabšali konflikti, denimo v Gazi in Sudanu, pa tudi gospodarski pretresi in ekstremni vremenski pojavi.