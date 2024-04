Nemčija bo obnovila sodelovanje z UNRWA

Berlin, 24. aprila - Nemčija bo obnovila sodelovanje z agencijo Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) in bo z mednarodnimi partnerji usklajevala nadaljnja izplačila agenciji, so danes sporočile nemške oblasti. Obnovitev sodelovanja sledi ugotovitvam neodvisne komisije, da Izrael še ni predložil dokazov o povezavah med UNRWA in Hamasom.