Zdravniški sindikat Fides in vlada nadaljujeta stavkovna pogajanja

Ljubljana, 25. aprila - Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides in vlada danes prvič po neuspešni mediaciji nadaljujeta stavkovna pogajanja. Vlada je sicer v sredo z mesta vodje vladne pogajalske skupine za pogajanja s Fidesom razrešila Mirka Stoparja in za novega vodjo imenovala državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje Denisa Kordeža.