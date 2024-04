Nadaljevanje pogajanj med Fidesom in vlado prihodnji četrtek

Ljubljana, 16. aprila - Zdravniški sindikat Fides in vlada bosta pogajanja nadaljevala prihodnji četrtek, 25. aprila, so za STA sporočili iz Fidesa. Obenem so podprli družinske zdravnike, ki so z javnim pismom izrazili skrb zaradi pozivov k zvišanju števila opredeljenih pacientov. Da gre za populistične predloge, meni tudi predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović.