Po zagotovilih z ministrstva obstaja pripravljenost za bolj zavezujočo opredelitev shem državnih pomoči za medije

Ljubljana, 24. aprila - Na ministrstvu za kulturo, kjer so pripravili predlog novega zakona o medijih, zagotavljajo, da obstaja pripravljenost deležnikov za bolj zavezujočo opredelitev shem državnih pomoči za medije. Kakšni bodo pogoji, da zasebni mediji dobijo to pomoč, še usklajujejo, so povedali na današnjem pogovoru o predlogu zakona.