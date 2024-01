Predlog zakona o medijih v javni razpravi samo še danes

Ljubljana, 31. januarja - Predlog zakona o medijih, ki denimo ureja državne pomoči in uporabo umetne inteligence, je v javni razpravi samo še danes. Novinarske in medijske organizacije želijo, da bi zakon prinesel bolj obsežno in sistemsko sofinanciranje medijev. Informacijski pooblaščenec pa se zavzema za sankcioniranje nespoštovanja roka za odgovor na vprašanja medijev.