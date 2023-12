Predlog zakona o medijih želi povečati preglednost lastništva in financiranja medijev

Ljubljana, 11. decembra - Ministrstvo za kulturo bo v torek dalo v javno razpravo predlog zakona o medijih, s katerim želijo povečati preglednost lastništva in financiranja medijev. Javna razprava bo trajala do konca januarja. Predlog naj bi šel v obravnavo na vlado konec marca ali v začetku aprila, so na ministrstvu povedali na današnjem neformalnem srečanju z novinarji.