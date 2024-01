Ob predlogu zakona o medijih med drugim pozivi k ustrezni ureditvi financiranja medijev

piše Polona Šega

Ljubljana, 29. januarja - V sredo se izteka javna razprava o predlogu zakona o medijih, ki po navedbah ministrstva za kulturo prinaša sodobno ureditev področja. Že zdaj pa je jasno, da bodo dobili več pripomb organizacij, ki jih zakon zadeva. Med njimi so želje novinarskih in medijskih organizacij za obsežnejše in bolj sistemsko sofinanciranje medijev.