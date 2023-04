Varuh: Pomembno je vzpostaviti zaupanje v proces pogajanj o pravicah delavcev

Ljubljana, 26. aprila - Tristranski dialog med delavci, državo in delodajalci je temelj za dogovarjanje glede pravic delavcev, je pred praznikom dela izpostavil varuh človekovih pravic Peter Svetina. Poudaril je pomen vzpostavitve zaupanja v proces pogajanj o pravicah delavcev in opozoril, da neprestano spreminjanje stališč in zamikanje časovnice zagotovo ni dober signal.