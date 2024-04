Katar: Hamas bo ostal v Dohi, dokler bo to koristno za pogajanja

Doha, 23. aprila - Vodstvo palestinskega islamističnega gibanja Hamas bo ostalo v Dohi, dokler bo njegova prisotnost koristna pri prizadevanjih za dosego prekinitve ognja in končanja vojne v Gazi, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile katarske oblasti, ki igrajo vlogo posrednika v pogajanjih med Hamasom in Izraelom.