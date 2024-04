Borrell: V Gazi ubitih več kot sto novinarjev

Strasbourg, 23. aprila - Med več kot 34.000 ljudmi, ki so bili ubiti v Gazi, je tudi več kot dvesto humanitarnih delavcev in več kot sto novinarjev, je danes v Strasbourgu opozoril visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Ponovil je poziv k spoštovanju mednarodnega prava, izpustitvi talcev in politični rešitvi, ki lahko temelji le na rešitvi dveh držav.