Levica po zagovoru veleposlanice v Izraelu želi recipročen ukrep

Ljubljana, 23. aprila - Slovenija se obotavlja poklicati izraelskega veleposlanika na zagovor zaradi napada na Gazo, je bila danes v odzivu na izraelski poklic slovenske veleposlanice v Tel Avivu kritična stranka Levica. "Izrael ve, kaj počne, in nima zadržkov, da to uveljavlja. Tudi mi bi morali narediti enako," so željo po recipročnem ukrepu izrazili v stranki.