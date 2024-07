V Bangladešu in Indiji poplave prizadele več kot milijon ljudi

Daka/New Delhi, 3. julija - Močno deževje na severu Bangladeša in Indije je povzročilo obsežne poplave, ki so v obeh državah zahtevale šest življenj, so danes sporočile oblasti. Samo v Bangladešu so poplave prizadele več kot 1,3 milijona ljudi, oblasti pa so vzpostavile več sto zavetišč za vse, ki so morali zapustiti svoje domove.