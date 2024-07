Na Kitajskem zaradi nalivov in poplav evakuirali skoraj 250.000 ljudi

Peking, 3. julija - Kitajska se zadnje mesece sooča z ekstremnimi vremenskimi razmerami, od vročinskih valov do neurij in nalivov. V provinci Anhui na vzhodu so do torka popoldan evakuirali skoraj 250.000 ljudi, medtem ko več delov države pestijo obilne padavine, zaradi katerih naraščajo vodostaji rek, poroča francoska tiskovna agencija AFP.