Močno deževje na Kitajskem terjalo več življenj

Peking, 18. junija - Najmanj devet ljudi je umrlo v poplavah in zemeljskih plazovih, ki jih je na Kitajskem povzročilo močno deževje. Najhuje je trenutno na jugovzhodu države in pa v več tisoč kilometrov oddaljenem Xinjiangu na severozahodu. Vročinski val medtem pesti sever, kjer so temperature v zadnjih dneh dosegle do 40 stopinj Celzija.