Fides: Stavkajoči zdravniki v URI Soča bodo začeli izvajati preglede za vozniška dovoljenja za invalide

Ljubljana, 13. marca - V sindikatu Fides so odločili, da bodo zdravniki na URI Soča kljub stavki začeli opravljati zdravniške preglede za potrebe vseh voznikov s posebnimi potrebami. Za to so se odločili kljub temu, da inšpektorata na zavodu nista ugotovila nepravilnosti. "Vlada naj tega ne razume kot korak nazaj, ampak korak naprej," so poudarili v sporočilu za javnost.