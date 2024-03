Invalidi znova opozarjajo na stiske zaradi nedelujoče ambulante za voznike, Fides pa na pritiske na stavkajoče

Ljubljana, 7. marca - Stavka zdravnikov ter odločitev Fidesa in URI Soča, da kljub vladnem odloku ne bodo odprli ambulante za voznike, spravlja v stisko vse več invalidov, opozarjajo na Nacionalnem svetu invalidskih organizacij. Medtem pa na Fidesu opozarjajo na pritiske na stavkajoče, ki da imajo do stavke legitimno pravico in nikogar ne diskriminirajo.