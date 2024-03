Ambulanta za voznike s posebnimi potrebami URI Soča bo kljub odloku še naprej delovala omejeno

z dodatno informacijo v zadnjem odstavku

Ljubljana, 4. marca - Stavkovni zbor zdravnikov v URI Soča je odločil, da bo sledil mnenju sindikata Fides, ki pravi, da je vladni odlok o opravljanju zdravniške službe v času stavke neustaven in nezakonit. Pri tem bodo počakali odločitev sodišča. V ambulanti za voznike s posebnimi potrebami bodo tako še naprej obravnavali le paciente, ki so stari do 18 in nad 65 let.