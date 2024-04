Svetovni dan Zemlje v znamenju številnih aktivnosti po državi

Ljubljana/Ajdovščina/Debeli rtič, 22. aprila - Ob svetovnem dnevu Zemlje nevladne organizacije in javne institucije opozarjajo na različne vidike varovanja našega planeta, pripravile so več aktivnosti. V nevladni organizaciji Focus so s partnerji zagnali kampanjo za vzpostavitev manjših gozdnih rezervatov, okoli 800 obiskovalcev pa je na učnih poteh spoznavalo zanimivosti gozdov.