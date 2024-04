Slovenski dan ekološkega dolga letos po dnevu Zemlje

Ljubljana, 22. aprila - Dan ekološkega dolga za Slovenijo, ko smo v državi že porabili vse vire in ekosistemske storitve, ki jih lahko Zemlja obnovi v enem letu, bo letos nastopil 25. aprila. To je po dnevu Zemlje oz. en teden pozneje kot lani. Naša dejanja presegajo zmogljivosti našega planeta, zato so nujne trajnostne rešitve, opozarja Inštitut za zdravje in okolje.