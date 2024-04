Vodja izraelske vojaške obveščevalne službe odstopil zaradi napada Hamasa 7. oktobra

Jeruzalem, 22. aprila - Vodja obveščevalnega direktorata izraelske vojske Aharon Haliva je prevzel odgovornost za napake, ki so pripeljale do napada Hamasa na Izrael 7. oktobra in ponudil svoj odstop, je danes sporočila izraelska vojska in dodala, da so njegov odstop tudi sprejeli. Haliva je prvi visoki uradnik, ki je odstopil, ker ni preprečil napada Hamasa.