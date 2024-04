Na ameriško oporišče v Siriji iz Iraka izstrelili več raket

Damask/Bagdad, 22. aprila - Iz iraškega mesta Zummar so v nedeljo pozno zvečer na ameriško vojaško oporišče na severovzhodu Sirije izstrelili več raket, poročajo tuje tiskovne agencije, ki se sklicujejo na iraške varnostne vire. Iraške sile so po napadu začele iskati napadalce in v provinci Ninive na severu države našle vozilo, uporabljeno v napadu.