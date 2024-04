Jugu Kitajske grozijo hude poplave

Peking, 21. aprila - Oblasti na Kitajskem so zaradi močnega deževja izdale opozorilo pred hudimi poplavami, ki grozijo južnim delom države, zlasti provinci Guangdong, so danes poročali državni mediji. Zaradi močnih nalivov so narasle vode v delti Biserne reke, ponekod so se sprožili tudi zemeljski plazovi, v katerih je bilo poškodovanih šest ljudi.