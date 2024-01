Kitajska vseh 44 zasutih v plazu razglasila za mrtve

Peking, 26. januarja - Kitajska je vseh 44 ljudi, ki jih je v ponedeljek na jugozahodu države zasul plaz, razglasile za mrtve, je danes poročala kitajska tiskovna agencija Xinhua. Reševalci so že v četrtek prenehali iskati morebitne preživele, oblasti pa so zagotovile, da bodo okrepile prizadevanja za zgodnje opozarjanje in odzivanje na naravne nesreče.