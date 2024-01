Na Kitajskem zaradi snežnih plazov evakuirali smučarsko letovišče

Peking, 16. januarja - Obilno sneženje v severozahodni kitajski provinci Xinjiang je v preteklih dneh sprožilo številne snežne plazove, zaradi česar je odročna vas Hemu, sicer priljubljeno smučarsko letovišče, skoraj teden dni ostala odrezana od sveta. Na območje je danes prispela vojska in evakuirala več kot tisoč turistov in vaščanov, so poročali državni mediji.