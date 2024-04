Iz narodnega parka na Tajvanu po potresu evakuirali več sto ljudi

Taipei, 7. aprila - Iz tveganih predelov narodnega parka Taroko na vzhodu Tajvana so oblasti danes evakuirale več kot 400 ljudi. Na območju parka so bili ujeti zaradi zemeljskih plazov, ki jih je v sredo sprožil močan potres z magnitudo 7,4 in so blokirali več cest. Potres je po do sedaj znanih podatkih terjal 13 smrtnih žrtev, poškodovanih je več kot tisoč ljudi.