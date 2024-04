Pregled - šport, 19. 4. (petek)

VARŠAVA - Slovenska hokejska reprezentanca je dobila tudi drugo prijateljsko tekmo proti Poljski pred bližnjim svetovnim prvenstvom divizije I (skupina B). V Bytomu je še drugič premagala domačo izbrano vrsto. Po četrtkovi zmagi z 2:0 je bila danes boljša s 3:1 (1:0, 0:1, 1:1).

KRANJ - Košarkarice Cinkarne Celje so dobile tudi drugo tekmo finala 1. ženske slovenske košarkarske lige. V Kranju so premagale večnega tekmeca zadnjih sezon Triglav s 64:54 (13:12, 28:28, 43:35). Ekipi igrata na tri zmage, naslednja tekma pa bo v torek v Celju.

TREBNJE/ORMOŽ - Rokometaši trebanjskega Trima so v 23. krogu lige NLB doma premagali Koper s 30:23 (17:11). Rokometaši ormoškega Jeruzalema pa Ljubljano z 32:31 (18:14).

GOLD COAST - Plavalka Neža Klančar si je na odprtem prvenstvu Avstralije na Zlati obali priplavala še finale na 50 m delfin in s 26,36 osvojila šesto mesto. S 25,33 je izjemen čas dosegla zmagovalka Japonka Rikako Ikee. Klančar je v Avstraliji že plavala v finalu na 50 in 100 m prosto.

CELOVEC - Hokejisti Salzburga so prvaki regionalne lige ICEHL za sezono 2023/24. V odločilni sedmi finalni tekmi so danes v Celovcu premagali KAC s 6:2 (2:0, 2:0, 2:2). Za Salzburžane je to tretja zaporedna lovorika v tem tekmovanju in deveta skupno v zgodovini kluba.

ZAGREB - Po prvem dnevu relija za svetovno prvenstvo na Hrvaškem, ki bo potekal do konca tedna, sta v vodstvu z enakim časom Belgijec Thierry Neuville (Hyundai) in Valižan Elfyn Evans (Toyota). Še en voznik Toyote, Francoz Sebastien Ogier, na tretjem mestu zaostaja le šest sekund.

BEOGRAD - Slovenski boksar Tadej Černoga je uspešno prestal prvi krog na evropskem boksarskem prvenstvu EUBC v Beogradu. V kategoriji do 60 kg je danes zvečer izločil moldavskega borca Victorja Vaculo.

AJDOVŠČINA - Na obrobju Ajdovščine so danes odprli nov gorskokolesarski park. Poti po pobočju Gore so sicer že zdaj uporabljali domači gorski kolesarji za treninge in tekmovanja, v Vipavsko dolino pa je prihajalo tudi veliko tujih kolesarjev in to preko celega leta. Sedaj so poti uredili in označili, v prihodnje bodo park še širili.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi Slovenec Anže Kopitar, so z zmago končali redni del sezone severnoameriške lige NHL. Tekmo proti Chicago Blackhawks je po šestih sekundah podaljška v prid kraljev odločil Adrian Kempe za zmago s 5:4. V prvem krogu končnice se bodo kralji pomerili z Edmonton Oilers.

ŠANGHAJ - Britanec Lando Norris (McLaren) je bil najhitrejši v kvalifikacijah za sobotni sprint svetovnega prvenstva formule 1. Na peti dirki sezone v deževnem Šanghaju je bil trikratni svetovni prvak in vodilni v prvenstvu, Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), četrti.