Pregled - šport, 18. 4. (četrtek)

INNSBRUCK - Prireditelji evropskega rokometnega prvenstva za ženske, ki bo konec leta potekalo v Avstriji, Švici in na Madžarskem, so danes opravili žreb predtekmovalnih skupin. Slovenija bo igrala v skupini E v Innsbrucku s sogostiteljicami Avstrijkami, branilkami naslova Norvežankami in Slovakinjami. EP bo potekalo od 28. novembra do 15. decembra v treh državah, prvič doslej bo na tekmovanju 24 ekip. Po predtekmovanju v šestih skupinah s po štirimi udeleženkami bosta po dve najboljši iz vsake skupine napredovali v drugi del. Tam se bodo v Debrecenu združile skupine A, B in C, na Dunaju pa skupine D, E in F. Tudi odločilni boji za medalje bodo nato na Dunaju.

DOHA - Slovenska gimnastična vrsta je na zadnjem svetovnem pokalu v sezoni, ki ga je gostila Doha, ostala brez finalnih nastopov. V Katar sta odpotovali le olimpijka Lucija Hribar in Tjaša Kysselef. Danes se je Hribar predstavila v kvalifikacijah gredi, vendar sestave ni dobro opravila, po padcu je z oceno 11,066 točke končala na 29. mestu.

VARŠAVA - Slovenska hokejska reprezentanca je na tretji pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom divizije I (skupina B) dosegla še tretjo zmago. Potem ko je prejšnji teden dvakrat premagala Avstrijo, je danes v Bytomu zmagala še proti Poljski z 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Z istim tekmecem se bo na tem prizorišču pomerila še v petek.

LJUBLJANA - Odbojkarji ACH Volleyja v finalu državnega prvenstva proti Calcitu vodijo z 1:0. Prvo tekmo so v Tivoliju dobili s 3:1, s tem zadržali prednost domačega igrišča, ki so si ga priborili s prvim mestom po rednem delu. Druga tekma bo v Kamniku v nedeljo, 21. aprila.

DOMŽALE - V zaostali tekmi 25. kroga Prve lige Telemach so Domžale premagale Koper z 1:0 (0:0).

LJUBLJANA - Iz evropskih nogometnih tekmovanj je v sezoni 2023/24 izpadel še zadnji slovenski posameznik. Od konferenčne lige se je v četrtfinalu konferenčne lige poslovil Miha Zajc, njegovemu Fenerbahčeju v dvoboju z Olympiacosom zmanjkalo sreče, saj je z 2:3 izgubil po streljanju enajstmetrovk. Slovenski reprezentant je igral od 86. minute.

LJUBLJANA - Nogometaši Liverpoola so bili najbrž glavni favoriti za naslov v evropski ligi, a so se morali posloviti že v četrtfinalu, v katerem je bila boljša Atalanta. Slednja se bo v polfinalu merila z Marseillom, ki je enajstmetrovkah izločil Benfico, drugi polfinalni par sestavljata Bayer Leverkusen in Roma. Za Bayerjem Leverkusnom je še ena tekma brez poraza oziroma še ena tekma, na kateri je poraz preprečil v zadnjih minutah. Do 89. minute je v Londonu proti West Hamu zaostajal z 0:1, tudi s tem rezultatom bi sicer napredoval v polfinale, saj je prvo tekmo dobil z 2:0, nato pa je izenačil Jeremie Frimpong. To je bila že 44. tekma v sezoni, po kateri ekipa iz Leverkusna ni bila poražena, kar je evropski rekord.

MACAO - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je na turnirju svetovnega pokala v Macau obstal v osmini finala. Tam je 14. igralca s svetovne lestvice ugnal Kitajec Lin Gaoyuan, osmi na svetu, s 4:2 (7, 8, 9, -7, -4, 8).

PHILADELPHIA - V končnico severnoameriške košarkarske lige NBA so se v vzhodni konferenci uvrstili tudi Philadelphia 76ers. V odločilni tekmi so v izjemno napeti tekmi s 105:104 premagali Miami Heat. Nasprotnik Philadelphie v prvem krogu končnice bodo New York Knicks. Za Miami, predlanskega finalista lige NBA, pa še ni vse končano. Ekipa s Floride se bo za zadnje prosto mesto pomerila s Chicago Bulls. Bržkone pa bo Miami zaigral brez zvezdnika Jimmyja Butlerja, ki se je poškodoval koleno. Chicago je danes ugnal Atlanto s 131:116.

DALLAS - Hokejisti Dallas Stars so z zmago končali redni del severnoameriške lige NHL in potrdili prvo mesto v zahodni konferenci. Zvezde so doma z 2:1 po kazenskih strelih ugnale St. Louis Blues. V končnici zahodne konference so tudi Edmonton Oilers, ki so v gosteh na svoji predzadnji tekmi izgubili proti Arizoni z 2:5. Zadnje dolgove rednega dela sta med drugimi danes poravnala Tampa in Toronto, prva je zmagala s 6:4. Po gol in podajo so za zmagovalce vpisali Brandon Hagel, Nicholas Paul, Anthony Duclair in Nikita Kučerov, s 144 točkami tudi prvi strelec lige. New York Islanders so na preostali tekmi s 5:4 ugnali Pittsburgh Penguins.