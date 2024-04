Pregled - svet, 19. 4. (petek)

TEL AVIV/TEHERAN - Izrael je ponoči po navedbah ameriških virov z raketami napadel Iran. Iranski mediji so poročali o več eksplozijah v regiji Isfahan, ne pa tudi o raketnih napadih. Vojska je nad več mesti aktivirala zračno obrambo, ki pa naj bi sestrelila zgolj tri manjše drone. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je potrdila, da napadi niso povzročili škode na jedrskih objektih v Isfahanu. Iz sveta so se vrstili pozivi k zadržanosti in svarila pred zaostrovanjem konflikta. ZDA so zavrnile vpletenost v napade in pozvale k umiritvi napetosti.

NEW YORK - Varnostni svet ZN v četrtek zaradi ameriškega veta ni podprl predloga alžirske resolucije za priporočilo Generalni skupščini ZN, naj obravnava prošnjo Palestine o sprejemu v ZN. Za resolucijo je glasovalo 12 članic Varnostnega sveta, vzdržali sta se Velika Britanija in Švica. predstavnik Palestine Rijad Mansur je v odzivu dejal, da je država Palestina neizbežna, Kitajska je neuspeh označila za žalosten dan, Rusija pa je ZDA obtožila zatiskanja oči pred izraelskimi zločini.

BRUSELJ - Obrambni ministri zveze Nato so na videokonferenčnem srečanju s predsednikom Ukrajine Volodimirjem Zelenskim zagotovili, da bodo Kijevu poslali dodatne sisteme zračne obrambe, je sporočil generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg. Napovedi članic pričakuje v prihodnjih dneh. Zelenski je dejal, da potrebujejo sedem dodatnih sistemov in poudaril, da gre za odločitev, ali so dejansko zavezniki.

BRUSELJ - Evropska unija je prvič uvedla sankcije proti radikalnim izraelskim naseljencem in organizacijam na Zahodnem bregu. Kot so sporočili iz Sveta EU, so štirje posamezniki in dva subjekta, za katere med drugim velja prepoved vstopa in zamrznitev premoženja v EU, odgovorni za hude kršitve človekovih pravic Palestincev.

KIJEV - V ruskih napadih na ukrajinsko regijo Dnipropetrovsk je bilo ponoči ubitih najmanj osem ljudi, med njimi dva otroka, še 18 pa je bilo ranjenih, je sporočilo ukrajinsko notranje ministrstvo. Obrambno ministrstvo pa je poročalo, da so njihove sile prvič sestrelile ruski bombnik dolgega dosega Tu-22M3, s katerim naj bi Moskva izvajala napade z manevrirnimi raketami.

NEW DELHI - V Indiji so se začele parlamentarne volitve, ki bodo v več fazah potekale do začetka junija. Po napovedih se zmaga obeta vladajoči hindujski nacionalistični stranki Bharatiya Janata (BJP) premierja Narendre Modija. Ta naj bi tako dobil že tretji premierski mandat.

CAPRI - Zunanji ministru skupine G7 so po srečanju izrazili pripravljenost skupine, da uvede nove sankcije proti Iranu po njegovem napadu na Izrael minuli konec tedna. V luči domnevnega izraelskega napada na Iran so vse strani v regiji pozvali, naj si prizadevajo za umiritev razmer. Kitajsko so pozvali, naj njena podjetja Rusiji prenehajo dobavljajo blago z dvojno rabo in sestavne dele za orožje.

ZAGREB - Hrvaško ustavno sodišče je sporočilo, da predsednik države Zoran Milanović ne more biti mandatar za sestavo vlade niti premier. Kljub opozorilu sodišča, da bi za to moral odstopiti, je namreč na parlamentarnih volitvah sodeloval kot neuradni premierski kandidat. Milanovič je v odzivu zatrdil, da bo odločala volja volivcev, ne pa ustavni sodniki, in opozorilo sodišča označil kot pripravo na državni udar.

RIM - Italijansko sodišče je izreklo oprostilno sodbo desetim članom organizacij Jugend Rettet, Save The Children in Zdravniki brez meja (MSF), ki so v Sredozemskem morju reševali migrante. S tem je po sedmih letih zaključilo postopek proti deseterici, ki je bila obtožena sodelovanja s trgovci z ljudmi in pomoči pri nezakonitem priseljevanju.

VILNIUS - Poljske in litovske oblasti so sporočile, da so na na Poljskem prijeli več ljudi, povezanih z napadom na ruskega opozicijskega politika Leonida Volkova marca v Vilniusu. Pridržali so dva moška, ki naj bi izvedla napad, in Belorusa, ki naj bi napad naročil. Volkov, na katerega so se napadalci spravil s kladivom in solzivcem in mu med drugim zlomil roko, je pridržanje osumljenih že pozdravil.

BUDIMPEŠTA - Predsednik madžarske vlade Viktor Orban je ob predstavitvi programa svoje nacionalistične stranke Fidesz za junijske evropske volitve izključil možnost, da bi se Madžarska na kakršenkoli način vpletla v vojno v Ukrajini. Ob tem je vnovič okrcal vodilne v Bruslju, ki da si ne zaslužijo še ene priložnosti, in pozval k spremembam.

NEW YORK - Na državnem sodišču na Manhattnu je v četrtek pred sodnikom Juanom Merchanom priseglo 12 Newyorčanov, ki bodo v prihodnjih tednih kot porotniki spremljali sodni proces in na koncu odločali o usodi bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Sojenje se bo predvidoma začelo v ponedeljek z zaslišanjem prič.

BANJALUKA - Parlament entitete Republike Srbske je sprejel spremembe zakona o delu, s katerimi je omogočil izplačilo plač v gotovini. To so storili, ker so banke v BiH začele zapirati račune fizičnim in pravnim osebam, ki so na seznamu sankcioniranih oseb ZDA. Med njimi je celoten politični vrh entitete, tudi predsednik Milorad Dodik. Obenem je parlament

BANJALUKA - Parlament Republike Srbske je sprejel volilni zakon, ki si prisvaja državne pristojnosti na področju volitev v tej entiteti. Zakon sta kot kršitev daytonskega mirovnega sporazuma in ustave BiH že obsodili EU in Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse).

BRUSELJ - Evropska komisija je sporočila, da bodo pornografske spletne strani Pornhub, XVideos in Stripchat od prihodnjega tedna podvržene najstrožjim pravilom iz akta o digitalnih storitvah. Med drugim bodo morale Evropski komisiji pošiljati poročila o oceni tveganja, izpolnjevati dodatne obveznosti glede preglednosti in raziskovalcem zagotavljati dostop do podatkov.