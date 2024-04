Minister Boštjančič in guverner Vasle zadovoljna s pogovori v Washingtonu

Washington, 19. aprila - Finančni minister Klemen Boštjančič in guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle sta ob zaključku spomladanskih srečanj Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke v Washingtonu slovenskim dopisnikom izpostavila, da so ocene mednarodnih finančnih ustanov glede na pogovore o Sloveniji ugodne.