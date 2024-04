V Washingtonu začetek osrednjega dela zasedanja IMF in Svetovne banke

Washington, 18. aprila - V Washingtonu se je danes začel osrednji del spomladanskega zasedanja Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke, ki se ga udeležuje tudi slovenska delegacija z guvernerjem Banke Slovenije Boštjanom Vasletom in finančnim ministrom Klemnom Boštjančičem. V ospredju so gospodarske razmere v svetu, na katere vse bolj vpliva geopolitično dogajanje.