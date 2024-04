Poročilo IMF izpostavlja izboljšanje finančnih obetov po svetu

Washington, 18. aprila - Svetovni gospodarski in finančni obeti so se v zadnjih šestih mesecih izboljšali, vseeno pa se fiskalna politika še naprej bori z zapuščino visokega dolga in primanjkljaja ter se sooča z novimi izzivi, ugotavlja Mednarodni denarni sklad (IMF). Opozarja, da je pot do vzdržnega dolga po vsem svetu letos ogrožena zaradi volitev v številnih državah.