Svetovna banka napoveduje pobudo za zagotovitev dostopa do zdravstva za 1,5 milijarde ljudi

Washington, 18. aprila - Svetovna banka je danes med spomladanskim zasedanjem finančnih ministrov in guvernerjev bank držav članic Mednarodnega sklada (IMF) in banke v Washingtonu napovedala pobudo, s katero namerava do leta 2030 zagotoviti dostop do zdravstvenih storitev za 1,5 milijarde prebivalcev sveta.