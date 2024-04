V ljubljanski Drami za konec cikla Ars in Drama slovenski šansoni

Ljubljana, 21. aprila - Na velikem odru ljubljanske Drame bo drevi zazvenel zadnji koncert glasbeno-gledališkega projekta Ars in Drama Srce šansona. Nastopili bodo vokalisti Jure Ivanušič, Andraž Hribar, Jadranka Juras, Patetico, Bossa de Novo, Janez Škof, Metod Banko in Nina Strnad, Duo Zajtrk, Aleksandra Ilijevski, Saša Tabaković, Hostnik pa Krečič in Marko Boh.