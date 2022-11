Tokratni koncert projekta Ars in Drama obarvan s šansoni Urbana Kodra

Ljubljana, 18. novembra - V ljubljanski Drami bo v nedeljo v sklopu glasbeno-gledališkega projekta Ars in Drama drugi jesenski koncert, ki so ga naslovili Cvetje v jeseni - glasbeni poklon Urbanu Kodru. Kot je za STA dejal programski vodja projekta Hugo Šekoranja, bo to prvi pregledni koncert Kodra, ki slovi po obsežnem opusu šansonov, pisal pa je tudi gledališko glasbo.