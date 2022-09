Projekt Ars in Drama bo uvedel Tadej Tomšič

Ljubljana, 14. septembra - V sodelovanju SNG Drama Ljubljana in tretjega programa Radia Slovenija - programa Ars je nastal nov glasbeno-gledališki projekt Ars in Drama, ki bo ponudil večere vrhunskega jazza, šansonov in glasbe, tako ali drugače povezane z gledališčem. Na prvem koncertu 9. oktobra bo nastopil eden vodilnih slovenskih jazzistov, saksofonist Tadej Tomšič.