S poklonom Jožetu Privšku začetek nove koncertne sezone v ljubljanski Drami

Ljubljana, 15. oktobra - S poklonom legendarnemu Jožetu Privšku se bo v ljubljanski Drami začela nova sezona koncertnega cikla Ars in Drama. Privškovo glasbo bo poustvaril Big Band RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Lenarta Krečiča, kot solisti bodo nastopili Oto Pestner, Alenka Godec in Nina Strnad. To bo zadnja sezona cikla pred začetkom prenove Drame.