Ukrajina po napadih na energetsko infrastrukturo poziva k varčevanju z elektriko

Kijev/Moskva, 18. aprila - Ukrajinska vlada in državni dobavitelj energije DTEK sta danes prebivalce in podjetja pozvala, naj v večernih urah omejijo uporabo električne energije. Poziv sledi seriji ruskih napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Ukrajina in Rusija sta medtem danes izvedli nove napade, v katerih sta bila na ukrajinski strani ubita dva človeka.