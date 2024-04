Glasovanje o referendumu o pridelavi in uporabi konoplje: 42 za, 0 proti

Ljubljana, 17. aprila - Predlog za razpis posvetovalnega referenduma, na katerem bi se volivci odločali o pridelavi in uporabi konoplje za medicinske namene in osebno rabo, so na nocojšnjem glasovanju podprli poslanci Svobode, Levice in poslanka Mojca Šetinc Pašek. V SD so bili vzdržani, medtem ko so v SDS in NSi glasovanje obstruirali.