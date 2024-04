Belgija in Češka za nove sankcije proti Moskvi zaradi domnevnega vmešavanja v delo EU

Bruselj, 17. aprila - Belgijski in češki premier Alexander De Croo in Petr Fiala sta kolege iz drugih članic EU pred današnjim zasedanjem v Bruslju pozvala k uvedbi sankcij proti Rusiji zaradi njenih poskusov vmešavanja v delo EU. Poziv sledi odkritjem čeških in belgijskih obveščevalnih služb o poskusih vplivanja na delo Evropskega parlamenta.