Po odmevnih razkritjih pozivi k preiskavi ruskih vplivov v Bruslju

Bruselj, 29. marca - Po razkritjih o domnevni ruski operaciji vplivanja, ki naj bi vključevala plačila poslancem, so iz parlamentarnih skupin Renew in Zeleni predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola pozvali k sprožitvi preiskave. Podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova pa je dejala, da so te ugotovitve potrdile njihove sume o vpletanju Kremlja.