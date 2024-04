Glasovanje o referendumu o uvedbi preferenčnega glasu za volitve v DZ: 50 za, 17 proti

Ljubljana, 17. aprila - Predlog za razpis posvetovalnega referenduma, na katerem bi se volivci odločali o uvedbi preferenčnega glasu tudi na volitvah v DZ, so na nocojšnjem glasovanju podprli poslanci Svobode, Levice in NSi, Anže Logar in Eva Irgl iz SDS ter poslanka Mojca Šetinc Pašek. Proti so bili v SDS, v SD pa so se vzdržali. Poslanca manjšin sta bila odsotna.