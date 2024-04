Glasovanje o referendumu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja: 49 za 8 proti

Ljubljana, 17. aprila - Predlog za razpis posvetovalnega referenduma, na katerem bi se volivci odločali o tem, ali naj se z zakonom uredi pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, so na nocojšnjem glasovanju podprli poslanci koalicije in samostojna poslanka Mojca Šetinc Pašek, proti pa so bili v NSi ter Anže Logar in Eva Irgl kot edina prisotna poslanca SDS.