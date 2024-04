Predlogu za razpis referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenje se obeta podpora

Ljubljana, 17. aprila - Podporo predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja so napovedali v koalicijskih poslanskih skupinah, pri čemer imajo v SD zadržke glede referendumskega vprašanju in morebitni izvedbi referenduma skupaj z evropskimi volitvami. V opoziciji takšnemu referendumu ostro nasprotujejo.