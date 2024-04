Predlog za posvetovalni referendum na temo pomoči pri prostovoljnem končanju življenja po mnenju odbora DZ primeren

Ljubljana, 9. aprila - Odbor DZ za zdravstvo je danes z devetimi glasovi za in štirimi proti koalicijski predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ocenil za primernega. Volivce bi vprašali, ali so za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.