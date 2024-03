V SD nenaklonjeni izvedbi posvetovalnih referendumov sočasno z evropskimi volitvami

Ljubljana, 21. marca - Ob navalu predlogov posvetovalnih referendumov so v SD nenaklonjeni njihovi izvedbi sočasno z junijskimi evropskimi volitvami. Bolj naklonjeni so referendumskemu dnevu v jeseni, je v sredo dejal šef poslancev Jani Prednik. Po njegovih besedah pa so smiselna zgolj nekatera referendumska vprašanja, za druga bi morala odgovornost prevzeti DZ in vlada.