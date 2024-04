DZ v sredo na izredni seji tudi o treh predlogih za razpis posvetovalnih referendumov

Ljubljana, 12. aprila - DZ bo na izredni seji v sredo obravnaval predloge novele zakona o zdravniški službi, spremembe zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev ter dopolnitve zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Na dnevnem redu so še trije predlogi za razpis posvetovalnih referendumov.